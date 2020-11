Bomporto, le iniziative nella Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne

Contro la violenza non sei sola. È questo il messaggio del Comune di Bomporto nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Nonostante le limitazioni causate dall’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale non ha voluto rinunciare a proporre iniziative dal valore simbolico e informativo, in occasione del 25 novembre.

Su tutto il territorio comunale è in distribuzione a domicilio una brochure informativa, con i servizi attivi sul territorio – tra cui il numero 320-5607494 dell’InformaDonne, attivo da lunedì a domenica dalle 8.30 alle 12.340, i numeri della violenza di genere durante il recente lockdown e alcuni consigli di lettura non solo sul tema dei maltrattamenti, ma anche su parità di genere e modelli femminili.

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa dei cartelli distribuiti ai commercianti del territorio, con i dati relativi a questo fenomeno di inciviltà, che nel 2020 hanno avuto un preoccupante incremento rispetto all’anno precedente: le segnalazioni al Telefono Rosa 1522, numero nazionale anti-violenza, sono infatti passate dal 43% al 52%, quelle di violenza psicologica dal 37% al 43%, sebbene le denunce siano diminuite, dal momento che la maggior parte degli episodi avvengono all’interno del contesto famigliare.

Ultima iniziativa, non meno importante dal punto di vista simbolico, il Ponte nuovo di Bomporto illuminato di rosso nel giornata del 25 novembre, un segno visivo per dare forza al messaggio.

“Viste le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria – spiega Ilaria Malavasi, Vicesindaca di Bomporto con delega alle Pari opportunità – quest’anno abbiamo scelto di essere noi ad andare a casa delle persone con questa brochure, che conferma il nostro impegno nell’informare e sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza di genere. Abbiamo iniziato un percorso l’anno scorso con l’installazione della panchina rossa in piazza Matteotti, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, un progetto strutturato che intendiamo sviluppare con un gruppo di lavoro dedicato, che coinvolga le scuole e le associazioni del territorio”.

