“Cosa ci fanno quelli sull’albero?” E’ la potatura acrobatica che si fa a Concordia. Sono iniziati gli interventi di potatura del patrimonio arboreo comunale programmati durante l’anno.

Presso il giardino Tanferri è in corso la potatura “acrobatica” dei 17 tigli collocati sul perimetro dell’area verde. La maestosità e il pregio delle piante richiede di intervenire con la cosiddetta potatura in tree-climbing (in arrampicata), in quanto tale tecnica consente all’operatore di lavorare imbragato all’alberatura della chioma ed intervenire esclusivamente sui rami con problematiche mantenendo la naturale conformazione della chioma.