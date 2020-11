Da Mirandola senza patente brucia l’alt dei Carabinieri e fugge, 19enne nei guai

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della Compagnia di Carpi hanno fermato, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino tunisino diciannovenne, residente a Mirandola, poiché, partito da San Martino di Carpi e diretto a Mirandola, dopo aver ignorato l’alt dei militari operanti, ha tentato di fuggire e così sottrarsi al controllo.

Ne è nato un inseguimento che si è protratto per qualche chilometro durante il quale l’uomo ha messo numerose volte in pericolo gli altri utenti della strada. L’uomo è stato tuttavia raggiunto ed identificato; nell’occasione si è accertato che aveva guidato il veicolo pur sprovvisto di patente di guida, motivo per cui l’autovettura gli è stata sequestrata.

Nell’occasione gli sono state elevate anche sanzioni amministrative per aver violato il divieto di mobilità da un comune diverso da quello di residenza.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017