Fermato sulla Statale 12 ubriaco e senza patente, aggredisce gli agenti di Polizia Locale

SAN PROSPERO/MEDOLLA Ubriaco alla guida del proprio veicolo aggredisce gli agenti di Polizia Locale denunciato per guida in stato di ebbrezza, resistenza – minaccia a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente in quanto mai conseguita.

Sulla Statale 12, all’altezza della Cappelletta Del Duca una pattuglia della Polizia Locale Area Nord in servizio serale ha proceduto anche per il rispetto delle norme anti Covid al controllo stradale di un veicolo Fiat Punto condotto da un trentacinquenne domiciliato nella bassa modenese.

Appena fermato gli agenti hanno sentito un forte odore di alcol che emanava il conducente e l’hanno sottoposto all’etilometro che non ha lasciato spazio a dubbi: un tasso di alcol nel sangue superiore a 1,5 g/l, quasi quattro volte oltre il limite consentito.

Il conducente dopo la contestazione della guida in stato d’ebbrezza che ha determinato il sequestro amministrativo del veicolo ha dato in escandescenze aggredendo gli agenti che con non poco fatica riuscivano ad immobilizzarlo evitando ulteriori conseguenze.

Sul posto giungeva prontamente un’altra pattuglia della Polizia Locale che coadiuvava i colleghi provvedendo a trasportare il conducente in stato d’ ebbrezza presso la centrale operativa.

Il trentacinquenne ha collezionato due denunce penali all’Autorità Giudiziaria una per guida in stato d’ebbrezza con sequestro amministrativo del veicolo e una per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Presso il Comando Polizia Locale è poi stato accertato che il conducente della Fiat Punto era anche privo di patente di guida in quanto mai conseguita e pertanto è stato sanzionato per euro 5.130.

