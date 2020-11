La statua pellegrina di Radio Maria alle parrocchie di Medolla, San Felice, Massa Finalese e Finale Emilia

“Un dono speciale per alcune Chiese della Bassa Modenese.

Abbiamo il dono di accogliere in questi giorni, da lunedì 16 novembre fino a Domenica 29 novembre la statua pellegrina di Radio Maria.

In questo periodo difficile, abbiamo bisogno più che mai di affidarci a Colei che è Mamma per eccellenza, mettendoci sotto il Suo manto materno.”

STATUA PELLEGRINA DI RADIO MARIA

È arrivata la statua pellegrina di Radio Maria nella Chiesa di Medolla.

Ecco le Chiese nelle quali sosterà la statua pellegrina nei prossimi giorni:

Chiesa di Medolla dal 16 al 18 novembre.

Tutti i giorni

ore 18:30 S. Rosario,

ore 19 S.Messa

Chiesa di San Felice sul Panaro

Da giovedì 19 novembre a domenica 22 novembre.

Tutti i giorni ore 18 S. Rosario – ore 18:30 S. Messa.

Giovedì 19 al termine della S. Messa Adorazione fino alle ore 21.

Sabato 21 novembre in previsione del Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest del 2021 è prevista Adorazione Eucaristica : dalle ore 15 alle 18.30, segue S. Messa.

Domenica 22 novembre

S. Messe ore 8:30 – 10 -11:30

Chiesa Massa Finalese

Da domenica 22 novembre (la statua arriva nel primo pomeriggio) fino a martedì 24 novembre .

Domenica 22 novembre

ore 17 Adorazione e S. Rosario, ore 18:30 S.Messa.

Lunedì 23

ore 18 S. Rosario,

ore 18:30 S. Messa.

Martedì 24 novembre

ore 18 S.Rosario,

ore 18:30

S. Messa,

ore 20:30 S. Rosario.

Santuario S. Maria degli Angeli Obici – Finale Emilia

Mercoledì 25 novembre ore 5:30 Marcia della Pace,

ore 20:30 S.Rosario.

Giovedì 26 novembre

ore 21 S.Rosario.

Domenica 29 novembre ore 17 S. Messa segue S. Rosario.

Uniti in preghiera sotto il manto della cara Mamma Celeste

