Mirandola, passeggiano senza mascherine, sanzionati dai Carabinieri

Nella giornata di domenica 8 novembre, nel corso dei vari servizi, sono state elevate cinque sanzioni amministrative dai Carabinieri. Due sono state elevate in Mirandola, nel corso del pomeriggio, nei confronti di due giovani circolanti senza avere indossato i previsti dispositivi di protezione. Altre tre sanzioni amministrative sono state elevate durante il servizio perlustrativo effettuato dai militari della stazione di Prignano sulla Secchia. In quella circostanza sono stati contravvenzionali tre giovani del luogo poiché sorpresi all’interno del parco di quella via della Repubblica Privi dei previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

