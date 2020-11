Novi e Rovereto: “Serve un certificato? Ritiralo nelle edicole”

Grazie ad una stretta collaborazione con i titolari di alcune edicole del territorio – Edicola Secchi Antonella a Novi di Modena e Peter Pan a Rovereto s/S – è partito il 23 di novembre il nuovo servizio per il rilascio di certificati anagrafici.

Una possibilità in più per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini, consentendo una disponibilità oraria maggiore per le richieste ed i ritiri di documenti.

In funzione di tale nuovo servizio, l’orario dell’ufficio anagrafe ha subito una revisione che sta consentendo, agli operatori, una maggiore possibilità di lavoro sul disbrigo delle pratiche in back office. Sarà inoltre possibile introdurre un’apertura pomeridiana sia a Novi che a Rovereto, rivolta soprattutto al rilascio dei documenti per gli studenti delle scuole, che non comporterà la perdita di ore di lezione.



Ribadiamo comunque che, per gli appuntamenti in sede comunale in questa fase di emergenza sanitaria, è necessario prenotarsi sull’apposita piattaforma che si trova sul sito comunale.



