Rubavano rame dall’isola ecologica di Finale Emilia: presi in due

FINALE EMILIA – Rubavano rame dall’isola ecologica di Finale Emilia: presi in due. La Polizia Locale di Finale Emilia ha sorpreso due persone, originarie del Marocco e residenti nel territorio di Rovigo, che l’altro pomeriggio, attorno alle 18 stavano trafugando elettrodomestici e cavi dalla discarica di via Legnari. Avevano già caricato in auto la merce, da cui intendevano tirare fuori i preziosi cavi di rame e rivenderli sul mercato nero. Si sono guadagnati una denuncia per furto e possesso di arnesi atti ad offendere e un foglio di via da Finale Emilia per i prossimi tre ann

