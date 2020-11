Sante Messe festive in diretta su TVQUI

A partire dal 22 novembre l’emittente modenese TVQUI trasmetterà, ogni domenica alle ore 11, la santa messa in diretta dalla pieve di Santa Maria in Castello a Carpi, detta “la Sagra”. La prima fase riguarderà tutto il periodo di Avvento, mentre per le celebrazioni natalizie si passerà in Cattedrale, per poi riprendere da gennaio. Il progetto è stato messo a punto dall’Ufficio liturgico e dall’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Carpi, con l’approvazione dell’Amministratore Apostolico. Saranno i parroci e sacerdoti, accompagnati da una rappresentanza delle rispettive comunità parrocchiali, a ruotare per presiedere e animare la messa in diretta tv.

Perché la messa in tv

L’esperienza del lockdown (febbraio-maggio 2020) ha imposto una nuova modalità per la partecipazione dei fedeli più fragili e a rischio alla messa attraverso le televisioni locali, un servizio che oggi, pur non essendoci limitazioni alla presenza dei fedeli in chiesa, può risultare utile e non intende assolutamente sostituire la celebrazione insieme alla comunità. A vari livelli sono state elaborate valutazioni e analisi sulla fruizione della messa in tv: un’opportunità nel periodo di emergenza, che, tuttavia, non dovrebbe innescare meccanismi di rinuncia a recarsi in chiesa per la celebrazione comunitaria dell’eucaristia. All’interno di questo equilibrio c’è la realtà attuale che vede, a causa del riemergere della diffusione del virus, ancora molti, anziani, ammalati, persone timorose e giustamente prudenti nell’affrontare luoghi pubblici e assemblee. Accanto a questi obiettivi di carattere pastorale si è consolidata la positiva collaborazione con TVQUI che, alla luce dell’esperienza del lockdown con circa una ventina di dirette, ha offerto la propria disponibilità alla Diocesi di Carpi per iniziare a proporre la messa festiva nel proprio palinsesto.

Il programma e i celebranti

Domenica 22 novembre – Solennità di Cristo Re dell’Universo, monsignor Gildo Manicardi, parrocchia Budrione

Domenica 29 novembre – 1ª d’Avvento, don Luca Baraldi, parrocchia San Giuseppe

Domenica 6 dicembre – 2ª d’Avvento, don Carlo Malavasi, parrocchia Corpus Domini

Domenica 13 dicembre – 3ª d’Avvento, don Carlo Bellini, parrocchia S. Bernardino R.

Domenica 20 dicembre – 4ª d’Avvento don Antonio Dotti, parrocchia Quartirolo

