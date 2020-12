Alla stazione di Mirandola nuovo servizio per l’assistenza ai viaggiatori disabili

Adesso a Mirandola (MO) i viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea, potranno richiedere l’ausilio di un operatore che li assisterà nella fase di salita o discesa dal treno e nel percorso compreso fra l’ingresso della stazione e le banchine.

Il servizio, gratuito, è prenotabile attraverso il Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), costituito da 15 Sale con sede nelle principali stazioni italiane (fra cui Bologna Centrale) e disponibile in 332 scali ferroviari di cui 29 in Emilia Romagna.

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO

Le Sale Blu possono essere contattate telefonicamente al numero verde gratuito 800.90.60.60 (raggiungibile da telefono fisso), al numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (raggiungibile da telefono fisso e mobile) o tramite l’indirizzo mail della sede prescelta (per Bologna salablu.bologna@rfi.it).

Inoltre attraverso il portale Sala Blu on line – registrando i propri dati anagrafici, i contatti e le specifiche esigenze di viaggio – è possibile risparmiare tempo richiedendo assistenza direttamente dal web.

Ad oggi, a causa dell’emergenza sanitaria, sono in vigore misure restrittive sui tempi di preavviso per la prenotazione del servizio, temporaneamente passati da 12 a 24 ore per tutte le stazioni.

Maggiori informazioni su www.rfi.it nella sezione Accessibilità.

Dall’inizio del 2020, malgrado l’emergenza Covid-19, il servizio è sempre stato garantito con l’adozione di severi parametri di sanificazione per assicurare l’assistenza in totale sicurezza. I servizi prenotati attraverso la Sala Blu di Bologna sono stati circa 21 mila.

Con l’ampliamento del circuito di assistenza delle Sale Blu, il Gruppo FS Italiane intende essere ancora più vicino alle persone che ogni giorno viaggiano in treno e utilizzano le stazioni, guardando al futuro con fiducia e con la speranza che, a breve, si possa riprendere a viaggiare.

