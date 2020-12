Disagi sulla Canaletto per mezzo pesante andato fuori strada

Disagi sulla Canaletto per mezzo andato fuori strada. Mercoledì mattina si sono registrati code e rallentamenti, all’altezza di Bastiglia, sulla SS12 Canaletto all’altezza del chilometro 194, per un mezzo pesante scivolato fuori dalla carreggiata, reclinandosi sul fosso, probabilmente complice l’asfalto bagnato. Alla fine la strada è stata chiusa alle 14.40 e rimarrà chiusa per almeno 3 ore. Il consiglio è di spostarsi sulla Panaria.

Possibili deviazioni, con indicazioni delle alternative sul posto , per permettere il recupero del mezzo. Sul posto, la Polizia Locale Area Nord.

AGGIORNAMENTO:

A causa di un incidente autonomo è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” al km 195,000 in provincia di Modena.

Un autogru si è capovolta in banchina stradale, causando lo sversamento di liquidi oleosi.

La chiusura si è resa necessaria per poter consentire la rimozione del mezzo e la pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. La dinamica dell’incidente autonomo è in corso di accertamento.

Per poter consentire la transitabilità del tratto, il traffico in direzione sud (verso Modena) è deviato sulla strada provinciale 1, mentre il traffico in direzione nord (Verona) è deviato sulla viabilità secondaria tramite inversione del senso di marcia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

