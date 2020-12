Discarica di Medolla, Pelloni (Lega): “La Regione deve revocarne l’autorizzazione”

“La Regione revochi la delibera di giunta n. 1867 del 14 dicembre 2020 con la quale autorizza la realizzazione e l’esercizio della discarica di rifiuti speciali di Medolla (MO) da parte della società AIMAG. Si impegni inoltre a non deliberare il rilascio del provvedimento autorizzatorio della discarica di amianto di Valsamoggia, al confine con Savignano sul Panaro”.

Lo chiede il consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, in una risoluzione nella quale sottolinea la contraddittorietà “fra quello che dice e quello che fa” il Partito Democratico regionale.

“Il Pd si dichiara contrario alle discariche ma, nei fatti, Regione Emilia-Romagna non fa nulla per contrastare i progetti di discariche presentati dalle società multiutility controllate dal Pd stesso. Anzi, avalla e dà il nulla osta a tutti i passaggi tecnici e procedurali per far sì che queste discariche si realizzino” attaccano Pelloni e Lavinia Zavatti, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Medolla.

“La Giunta Bonaccini ha appena riaperto la discarica per rifiuti speciali di Medolla, e non sta in alcun modo ostacolando l’iter per l’apertura di una discarica da un milione e trecentomila tonnellate di amianto in Valsamoggia, al confine con Savignano sul Panaro, tant’è che la mia risoluzione per impedire che la discarica si realizzi non è ancora stata calendarizzata dalla maggioranza in assemblea legislativa regionale” conclude Pelloni.

