BOMPORTO – Esce di strada e finisce proprio sul ciglio del fiume con la sua Panda. E’ successo lunedì mattina, sull’argine del Naviglio a Bomporto una Panda stava percorrendo l’argine quando, per un momento di distrazione o un cedimento del terreno, è uscita fuori strada finendo quasi in acqua.

Uscito il guidatore, incolume, è stato difficilissimo recuperare l’auto perché il terreno che fa da argine è fragilissimo, imbibito d’acqua tra le piogge e le piene di questi giorni e quindi una minima manovra sbagliata rischiava di far franare l’argine e di far finire l’auto in acqua. Ci sono voluti i Vigili del fuoco per tirarla via da lì.

Ma, si è scherzato sui social, era prevedibile che sarebbe finita bene: stiamo parlando di una Panda.

