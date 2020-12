Il maltempo fa qualche danno ma lascia nella Bassa uno spettacolo eccezionale

Il maltempo fa qualche danno ma lascia nella Bassa uno spettacolo eccezionale. Le feste hanno regalato un panorama davvero speciale, con un cielo talmente limpido che le Alpi venete sembravano a due passi da qui.

La cronaca la facciamo noi, spiegando che soprattutto a Concordia il forte vento del 25 pomeriggio ha creato qualche disagi. Infatti, la polizia locale del presidio Ucman è dovuta intervenire per delle reti di protezione relative a un cantiere vicino al ponte, e uno in via Terzi livelli, che erano stati buttati a terra. Rimettere la situazione in sicurezza è stato un lavoro non facile.

Il 26 mattina invece, la giornata soleggiata per qualche ora ha lasciato panorami davvero mozzafiato, permettendoci una visione del gruppo del Carega, un massiccio delle Piccole Dolomiti, con la cima Carega 2259 m di altezza. Si trova nelle Prealpi venete, ai confini fra la provincia di Vicenza, la provincia di Verona e la provincia di Trento. Si trova a più di 170 chilometri di distanza dalla Bassa, ma sembrava fosse a due passi. Ecco alcune foto dei lettori riprese da Concordia, Nonantola e Mirandola:

