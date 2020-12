SAN PROSPERO SUL SECCHIA – L’appello della postina ai cittadini: “Mettete la mascherina quando scendete a ritirare la posta”. Scrive la postina di San Prospero:

Buongiorno, sono uno dei postini di San Prospero, in questo periodo duro facciamo del nostro meglio per dare un servizio alla comunità tra mille difficoltà. Ogni giorno usciamo con mascherina e gel e andiamo per le vie del paese.

Quando incontriamo uno di voi siamo sempre con la mascherina alzata per proteggervi, perché la chirurgica protegge voi non noi. Vi chiedo una cortesia: per favore mettete la mascherina quando scendete per firmare!

Fatelo per voi e i vostri cari e noi per le nostre famiglie. Grazie