Mirandola, in quattro in auto in giro di notte senza motivo

Domenica a Mirandola, i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio notturno esterno, hanno controllato un’autovettura in transito in quel comune con a bordo quattro persone di cittadinanza cinese. Gli stessi, privi di un legittimo motivo per circolare in quell’arco orario, sono stati sanzionati ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione dal contagio.

