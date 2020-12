Poggio Rusco, picchia la compagna che chiama in soccorso i Carabinieri

POGGIO RUSCO – Nel corso della notte tra 28 e 29 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, domiciliato in Poggio Rusco, per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

Il trentaduenne ha infatti picchiato la convivente 44enne con schiaffi e pugni su diverse parti del corpo. La donna ha cercato di difendersi ma di fronte all’uomo accecato dalla gelosia non ha potuto fare altro che fuggire e a rifugiarsi nel negozio di sua proprietà al piano terra dello stesso palazzo e si è chiusa dentro a chiave.

Da lì, con il cellulare, ha chiesto aiuto ai carabinieri e in breve tempo è arrivata una pattuglia di Borgo Mantovano. L’aggressore era ancora in casa, agitato e fuori di sé. Dopo approfonditi accertamenti, i militari hanno informato della situazione il magistrato di turno che ha disposto l’arresto dell’uomo.

Nel cuore della notte è quindi stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Mantova, in attesa delle decisioni del magistrato. La donna, invece, è finita al pronto soccorso dell’ospedale di Pieve di Coriano dove è stata medicata per le numerose ecchimosi sparse sul corpo, per poi essere dimessa con una prognosi di otto giorni.

