Rapinarono sala slot a Mirandola, due condanne e una assoluzione

MIRANDOLA -Rapinarono sala slot a Mirandola, il processo finisce con due condanne e una assoluzione. Sono stati condannati a due anni e otto mesi due modenesi, un 27ennne pregiudicato e un 30enne incensurato che lavorava come guardia giurata nel locale rapinato, mentre per il terzo sospetto complice, un 24enne, anch’esso pregiudicato, è scattata l’assoluzione per insufficienza di prove.

La rapina avvenne all’alba dell’8 marzo 2019 nella sala slot Macao, all’orario di chiusura. Due soggetti armati di pistola sono entrati in una sala slot di Mirandola ed hanno consumato una rapina, impossessandosi dei circa 35mila euro che gli addetti stavano conteggiando proprio in quei minuti. Secondo le indagini il vigilante, 30enne del posto, aveva stretto un accordo coi due e si era sparito coi rapinatori. I sospetti era nati dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza che mostravano i due rapinatori all’interno della sala slot agire con calma, a loro agio. Troppo perché fosse una normale rapina.

Infatti pochi giorni dopo la guardia giurata incontrò i due per spartire il bottino. Proprio lui aveva organizzato la rapina nel posto dove lavorava.

