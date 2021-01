Casa della salute a San Felice, Ausl velocizza e spiega: “A breve sarà pronto il piano committenza”

Entro la fine della prossima settimana sarà pronto l’elenco dei servizi che la struttura dovrà contenere e il Comune potrà proseguire l’iter per definire la sede della nuova casa della salute di San Felice. Un tema caldo perché la nuova giunta Goldoni ha messo in cantina il progetto della ex giunta di centrosinistra di far sorgere la struttura, assieme alla sede Asp, nella ex scuola primaria Muratori in centro storico, ma non ha ancora individuato una sede alternativa, perché aspetta indicazioni dall’Ausl. Ora, in merito agli ultimi articoli di stampa relativi alla Casa della Salute di San Felice sul Panaro Ausl spiega che:

L’Azienda USL di Modena è al lavoro per dotare San Felice sul Panaro di una Casa della Salute moderna e adeguata alle necessità di salute della popolazione del territorio. La Direzione del Distretto di Mirandola e il Servizio Unico delle Attività Tecniche dell’Azienda USL stanno predisponendo l’elenco dei servizi che la struttura dovrà contenere, aspetto preliminare e propedeutico alla decisione in merito all’area su cui dovrà sorgere la futura Casa della Salute. Pur in un contesto di forte pressione causata dall’emergenza sanitaria in corso, la progettazione e la realizzazione della Casa della Salute di San Felice sul Panaro restano priorità nell’agenda di programmazione dell’Ausl di Modena per quanto riguarda il Distretto di Mirandola. L’obiettivo quindi è di redigere entro la fine della prossima settimana il piano committenza relativo ai servizi necessari da inserire all’interno della struttura

