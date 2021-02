Biblioteca Crocetta online, un febbraio di iniziative per tutti

MODENA – Laboratori per creare cartoline futuriste, stampa 3D, magie dell’animazione a “passo uno”, filosofia con i bambini e un incontro letterario della serie “Disobbedienti”. La Biblioteca comunale Crocetta di largo Pucci, si legge in una nota stampa, propone un mese di febbraio ricco di appuntamenti per bimbi, ragazzi e non solo, tutti on line. La partecipazione alle iniziative è libera su iscrizione via mail (biblioteca.crocetta@comune. modena.it ) o telefonando al numero 059 2033606.

Ogni sabato pomeriggio, alle 16, è protagonista Artebambini, tra le più accreditate agenzie di divulgazione artistica, con proposte diverse: il 6 febbraio “Zang-Tumb-Tumb! Costruiamo insieme una cartolina sonora futurista” (per ragazzi dagli 8 anni in su); il 13 “Il tuo libro mascherato: trasformati nel personaggio che vuoi!” (per bambini dai 4 anni); il 20 “Architetti per un’ora: la mia camera immaginaria con carta, forbici e giornali” (dai 7 anni); il 27 febbraio “Il cielo stellato: come si crea un visore di costellazioni” (dai 4 anni).

Per i più grandi, a partire dai 12 anni, due corsi da non perdere: “Dal progetto alla stampa 3D!” con Francesco Faenza di Digital Dreamers (9, 11, 16, 18 febbraio, lezioni dalle 17 alle 18.30); “La magia dell’animazione! Corso di Stop Motion per imparare i trucchi dell’animazione a passo uno” con Beatrice Pucci (17, 19, 24 febbraio, sempre dalle 17 alle 18.30).

In collegamento da Milano con il gruppo dei Ludosofici, martedì 16 febbraio alle 17.30 si svolge “Perché fare filosofia con i bambini? Esperimenti di cittadinanza attiva per genitori e insegnanti”, mentre venerdì 19, ancora alle 17.30, in programma c’è “Una domanda tira l’altra… Sono più importanti le risposte o le domande?” (dai 9 ai 13 anni), un incontro in cui i ragazzi si cimenteranno a scrivere la rubrica di filosofia per la rivista “Internazionale Kids”. Rientra nel ciclo anche una iniziativa riservata alle scuole modenesi intitolata “Ragazzi filosofici” con Raffaele Mirelli: muovendo da un immaginario libro di aforismi della Magna Grecia si approderà ad insegnamenti senza tempo per i ragazzi di oggi.

Sabato 27 alle 17.30 un incontro letterario rivolto agli adulti chiude la programmazione di febbraio. Per il ciclo “Disobbedienti”, in collaborazione con l’associazione L’Incontro, Alessandra Gradella e Annamaria Tondelli presenteranno il libro “L’incantatrice dei numeri” di Jennifer Chiaverini.

Le iniziative si svolgono nell’ambito del progetto vincitore del bando nazionale “Biblioteca casa di quartiere – Cultura Futuro Urbano” finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

