Cavezzo e Concordia, incontro in diretta Facebook sul tema “essere genitori in tempo di pandemia”

CAVEZZO E CONCORDIA – Ha per tema “Essere genitori in tempo di pandemia: sfide e opportunità di una comunità educante”, l’incontro promosso dai Comuni di Cavezzo e Concordia di lunedì 8 febbraio alle ore 20.45, in diretta

Facebook sulle rispettive pagine social. L’appuntamento, come ricorda il Comune di Cavezzo in una nota stampa, sarà introdotto dai sindaci, Lisa Luppi e Luca Prandini, e vedrà la partecipazione del dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta

dell’età evolutiva.

Porteranno il loro contributo anche Paola Giubertoni, vicesindaco di Concordia, Ilaria Lodi, assessore alle Politiche Giovanili e ai Servizi Sociali di Cavezzo, Alessandro Vanzini, della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” e Cristina Tarter del gruppo scout Agesci di Cavezzo. I cittadini potranno avanzare domande ai relatori durante la diretta Facebook attraverso i commenti.

