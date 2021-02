Covid, sindacato Polizia chiede notizie sulla vaccinazione per le forze dell’ordine

Attraverso una lettera al presidente e all’assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e Raffaele Donini, il Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia (Siulp), chiede notizie sulla tempistica relativa alle vaccinazioni per gli agenti della Polizia di Stato. Di seguito, il contenuto della lettera:

Egregio sig. presidente,

stiamo seguendo con interesse le notizie relative alla campagna vaccinale anti Covid – 19, in quanto una larga parte dei nostri colleghi è spesso a rischio derivante da contatto con persone infette.

Anche per tale motivo, l’adesione alla campagna vaccinale delle donne e degli uomini della Polizia di Stato è risultata essere piuttosto massiccia, in tutte le province di questa regione.

Per tali motivi, siamo a richiedere notizie sulla tempistica prevista per le vaccinazioni alla Polizia di Stato, in particolare riguardo la data di inizio e la presumibile durata dell’intera procedura.

Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono i più distinti saluti.