Dodicenne perde il portafoglio con i risparmi: i carabinieri lo trovano

FORMIGINE- Aveva messo da parte dei risparmi per comprarsi una consolle di gioco un ragazzino di 12 anni che venerdì 19 febbraio, inavvertitamente, ha perso per strada il suo portafogli contenente la somma di 570 €. La sua fortuna, si legge nella nota stampa dei Carabinieri, è stata che nella strada è transitata una pattuglia di carabinieri della stazione di Formigine, in servizio perlustrativo. La pattuglia ha prontamente recuperato il portafogli con tutto il contenuto e, dopo alcuni accertamenti per risalire al proprietario, sono riusciti quindi a raggiungere i genitori del ragazzino, al quale è stato restituito quanto smarrito, rendendolo di nuovo felice.