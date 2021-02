Regione, trasporti: Gibertoni (Misto) chiede chiarezza sul parco mezzi di Seta

La Regione faccia un report sulla situazione del parco mezzi di Seta, la società che gestisce il trasporto pubblico nel bacino di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. A chiederlo, come riferisce in una nota stampa, è la consigliera Giulia Gibertoni (Gruppo Misto), che, prendendo le mosse da altri suoi atti ispettivi sul tema e da alcuni preoccupanti fatti di cronaca come l’incendio a un deposito di bus, interroga la Giunta per sapere “quale sia il grado medio di vetustà dei mezzi di SETA suddivisi per bacino e, in particolare, quanti siano i mezzi per ciascuna classe di anni d’esercizio; quale sia il chilometraggio medio attuale dei mezzi di SETA suddivisi per bacino e, in particolare, quanti siano i mezzi per ciascuna fascia di chilometraggio; se corrisponda al vero che siano ancora in esercizio mezzi con chilometraggio superiore al milione di chilometri, quanti siano per ciascun bacino, se siano state accertate le cause dell’incendio dello scorso 17 gennaio e se possa esserci relazione con la vetustà dei mezzi o la scarsa manutenzione degli stessi”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017