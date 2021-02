Spacciava nei pressi del parco Novi Sad, arrestato un 20enne

MODENA – Continua l’azione dei carabinieri del Comando Compagnia di Modena, tesa a contrastare i reati predatori e quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti in città. Nel corso dei controlli eseguiti nel primo pomeriggio di giovedì 4 febbraio, comunicano i carabinieri, i militari della Stazione di Modena Principale hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne di origini tunisine, residente a Modena, sorpreso mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un giovane marocchino, residente nella provincia modenese. L’uomo veniva notato aggirarsi con fare sospetto nell’area del Parco Novi Sad, a Modena, nei pressi dell’Istituto Superiore Jacopo Barozzi, e per tal motivo procedevano al suo controllo, mentre si incontrava con un’altra persona, notando lo scambio tra di loro di un piccolo involucro, risultato poi contenere hashish. La successiva perquisizione personale eseguita, consentiva il rinvenimento di ulteriori quattro grammi della stessa sostanza, già confezionata in dosi e pronta ad essere ceduta, nascosta dal controllato negli indumenti intimi indossati, nonché la somma di € 10 ritenuta provento dell’attività illecita. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza, a disposizione della Procura della Repubblica, per il successivo rito direttissimo. Il giovane acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Modena quale assuntore

