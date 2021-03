Al via il corso di formazione e aggiornamento sulle discriminazioni e gli stereotipi di genere

MODENA- Le varie forme di discriminazione e i fattori di rischio durante l’emergenza sanitaria: questi gli argomenti principali dell’iniziativa dal titolo “Le discriminazioni: fonti normative, le varie forme di discriminazioni ed i fattori di rischio durante l’emergenza sanitaria. Gli stereotipi di genere nei vari ambiti del sistema educativo, del mercato del lavoro, della vita sociale e culturale, nel linguaggio, nell’economia e nelle STEM”.

Un’occasione di aggiornamento e approfondimento che si svolgerà in videoconferenza il 24 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sulla piattaforma Gestiolex e che celebrerà, con un po’ di ritardo, la Festa dell’8 marzo. Organizzata dal C.U.P.-Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali della provincia di Modena, dalla C.P.O. del C.U.P. – Commissione per le Pari Opportunità del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali della provincia di Modena e unico regionale dell’Emilia Romagna-, dal Coordinamento regionale Pari Opportunità del C.U.P. Regionale dell’Emilia-Romagna, dal CUP Regionale e in collaborazione con il Comune di Modena assessorato Istruzione, Formazione lavoro, Sport e Pari opportunità, il Tavolo istituzionale comunale delle Associazioni per le Pari Opportunità e la non Discriminazione, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e M.I. US.R. Emilia Romagna.

Il Corso di formazione propone una lettura ampia del fenomeno delle discriminazioni e associa all’istanza sociale di giustizia, un approfondimento nei vari ambiti del sistema educativo, del mercato del lavoro, della vita sociale e culturale, nel linguaggio, nell’economia e nelle STEM, nella giustizia tributaria.

I relatori e le relatrici dei vari ordini e collegi professionali del CUP e l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia tratteranno il tema in maniera interdisciplinare: dalla salute e la sicurezza delle donne e della collettività alle strategie da adottare contro le discriminazioni e la conseguente azione positiva, coinvolgendo anche mondi diversi, come quello artistico, lo sport, la scuola, l’università, le organizzazioni culturali, economiche e del lavoro. Una città intera che parla con la voce delle donne.

I numeri della violenza sulle donne

Quella del 2021 è stata una Festa di anniversari simbolici: i cento anni dalla scelta della data dell’8 marzo per celebrare la Giornata internazionale della donna e i 75 da quando, nel 1946, le donne per la prima volta esercitarono il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative. E in quell’occasione nacque anche la tradizione della mimosa come simbolo delle lotte femminili: Marisa Rodano, partigiana e tra le fondatrici dell’Udi, ebbe infatti l’idea di accompagnare con un rametto di mimosa il volantino informativo per le donne chiamate per la prima volta al voto.

Per partecipare all’evento

E’ possibile partecipare all’evento FAD:

1) con riconoscimento di crediti formativi, nella Sezione FAD piattaforma Gestiolex (https://www.gestiolex.it), ad accesso autenticato;

2) senza riconoscimento di crediti formativi, dalla Stanza FAD dell’Ordine Avvocati di Modena (https://www.ordineavvocatimodena.it/stanza-fad/), ad accesso libero.

Per le scuole

Corso di formazione valido anche nell’ambito P.C.T.O. – percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ex A.S.L per il progetto “La Costituzione e la cittadinanza-educazione alla legalità, discriminazioni, parità e pari opportunità”; il progetto regionale “Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere” negli Istituti scolastici di secondo grado di Modena e provincia per l’anno scolastico 2020/2021 della C.P.O. del C.U.P. ed il progetto “Fisco e legalità – Educare alla legalità fiscale”

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla conclusione dei lavori in maniera automatica dal sistema, seguendo le istruzioni e compilando un breve questionario.

Per informazioni sulla piattaforma e per le iscrizioni GESTIOLEX sarà possibile contattare l’avvocato Juri Rudi all’indirizzo email avvocato@studiolegalerudi.it o chiamando il numero 059-450837

Segreteria scientifica ed informazioni

Avvocatessa e professoressa Guicciardi Mirella, coordinatrice C.P.O. C.U.P.

contato email: mirellaguicciardi@gmail.com telefono 059-221286 cellulare 335-382930

