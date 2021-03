Anpi, venerdì 5 marzo presentazione online del libro “Libere sempre”

Anpi Provinciale Modena segnala che venerdì 05 Marzo 2021, alle ore 18.30, in diretta su Zoom e Facebook, in occasione dell’approssimarsi dell’ “8 Marzo”, Libri & Autori presenta il volume “Libere sempre” di Marisa Ombra (Ed. Einaudi). Per raccontare del libro e della sua autrice interverrà in diretta Gianfranco Pagliarulo, Presidente nazionale Anpi.

