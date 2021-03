Camion in fiamme sull’A1 vicino al casello di Modena Sud, intervengono i Vigili del Fuoco

MODENA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte tra il 18 e il 19 marzo, intorno alle ore 4, sull’autostrada A1, corsia Nord, poco dopo il casello di Modena Sud, a causa di un mezzo pesante in fiamme. Nell’incendio è stata coinvolta, si legge nella nota dei Vigili del Fuoco, la sola cabina del mezzo, mentre proprio l’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito il coinvolgimento del rimorchio. L’autista è fortunatamente incolume. La circolazione è stata interrotta per qualche decina di minuti a causa del fumo dovuto all’incendio e per permettere di spegnere le fiamme.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017