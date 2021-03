Concordia, piantumazione di un tiglio al parco Tanferri

CONCORDIA- A seguito di diversi sopralluoghi da parte dell’ufficio Manutenzioni del Comune di Concordia, organizzati principalmente per la verifica di eventuali piante bisognose di un’urgente manutenzione, è stato deciso l’abbattimento di un albero al parco Tanferri. La pianta, a seguito di adeguate valutazioni tecnico/ambientali, è stata considerata malata e quindi pericolosa.

Per rimpiazzare l’albero abbattuto, l’Amministrazione ha optato per l’acquisto di una pianta autoctona: si tratta, nel dettaglio, di un tiglio. Una specie tipica della zona della Bassa padana e assolutamente in armonia con le altre alberature presenti nel parco.

