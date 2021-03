Covid, Barcaiuolo (Fdi): “Alunni positivi a Nonantola e Soliera, ma scuole né chiuse, né sanificate”

NONANTOLA, SOLIERA – In alcune scuole primarie della provincia di Modena, a Nonantola e Soliera, ci sarebbero stati casi di positività fra gli alunni (oltre trenta), ma gli istituti “pare non abbiano provveduto ad una sospensione della didattica in presenza per la sanificazione degli edifici scolastici”. Alcuni genitori hanno scritto alla sindaca di Nonantola per avere informazioni sulla sanificazione, senza, però, ricevere risposta.

Il consigliere Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) ha presentato un’interrogazione alla Giunta chiedendo “se la Regione effettui, e con quale cadenza, controlli per verificare l’effettivo rispetto e svolgimento dei protocolli in materia di prevenzione e contrasto al Covid-19” e se “intenda sollecitare delucidazioni in merito alle scelte effettuate” da quelle scuole.

I Dipartimenti di sanità pubblica agiscono sui territori seguendo il protocollo, per contrastare il Covid-19 in ambito scolastico, aggiornato dalla Regione lo scorso novembre. Le regole, spiega Barcaiuolo, prevedono che se lo screening dà esito negativo, si può tornare a fare lezione in presenza. In caso contrario, “per intervenire nelle aree ove ha stazionato un soggetto positivo a SARS CoV-2 il programma di intervento comprenderà le fasi di pulizia e disinfezione nonché di sanificazione”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017