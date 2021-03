Covid, Castaldini (FI): “Anziani confusi dalle informazioni sull’appuntamento per il vaccino”

Le contraddizioni nel documento, distribuito in provincia di Modena, per la conferma dell’appuntamento per il vaccino vengono sottolineate in un’interrogazione della consigliera Valentina Castaldini (Forza Italia) che chiede alla Giunta della Regione-Emilia-Romagna perchè vengano usati dei promemoria e se siano un caso isolato o se siano usati anche in altre province. Inoltre, Castaldini chiede e se non sia opportuno stilare un documento più semplice.

“Il promemoria descrive una serie di condotte indicate come Informazioni importanti – sotto la voce “Comportamenti a tutela della sicurezza di tutti” – che vanno rispettate all’atto della presentazione (temperatura, distanza, mascherina ecc.). Inoltre, scrive Castaldini, sono riportate anche: “L’importo da pagare, se dovuto, verrà tariffato dal servizio; in altri punti del promemoria si fa riferimento al pagamento della prestazione”. Castaldini conclude: “Le informazioni contraddittorie sulle modalità di accesso, sulle precauzioni da adottare e sul pagamento della vaccinazione hanno destato non poca preoccupazione nei cittadini con più di 80 anni di età”.

