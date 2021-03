Gavello, benedizione dell’altare della struttura in legno donata alla chiesa di San Biagio Vescovo

GAVELLO – Domenica 14 marzo si è svolta la benedizione dell’altare della struttura in legno donata dall’Amministrazione comunale mirandolese in uso gratuito alla comunità parrocchiale di San Biagio Vescovo, di Gavello, per le funzioni religiose. Erano presenti per l’occasione, oltre ai parrocchiani: Don Ermenegildo Manicardi, vicario generale della Diocesi di Carpi, Don Germain Kitcho Dossou, il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, il presidente del Comitato frazionale di Gavello, Roberto Veratti, la Vicesindaca Letizia Budri, l’assessore alle Frazioni Fabrizio Gandolfi, la presidentessa del Consiglio comunale Selena De Biaggi e i consiglieri Giuliano Tassi e Marco Donnarumma, oltre che la vice-presidentessa del comitato frazionale di Gavello Roberta Mantovani. Nel prefabbricato in legno posto in via Arrivabeni, a Gavello, si terrà lo svolgimento delle funzioni religiose. E’ agibile a tutti gli effetti di legge in quanto collaudato a livello strutturale nel 2016.

Di seguito, alcune immagini della benedizione e della chiesa di San Biagio Vescovo di Gavello:

