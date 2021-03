Hockey in line, il 7 marzo Scomed Bomporto Under 14 in pista a Ferrara

BOMPORTO – Mancavano solo loro alla partenza di questo campionato regionale di hockey in line. Domenica 7 marzo, infatti, a Ferrara debutterà la formazione degli Scomed Bomporto Under 14, ultima categoria a scendere in pista. I bomportesi inizieranno in questa occasione una preziosa collaborazione con la società Ferrara Estensi che metterà a disposizione tre ragazze alla loro prima esperienza in categoria. Grandi sono le aspettative per questi giovani messi a dura prova, nell’ultimo anno, dalla pandemia da Coronavirus.

Programma partite:

ORE 14,00 H.C.FERRARA-SCOMED BOMPORTO

ORE 16,00 SCOMED BOMPORTO-H.C.FERRARA

La formazione Scomed Bomporto under 14 : PARMEGGIANI-TOMASINI-BERGAMINI A.-CORAZZARI E.-CORAZZARI R.-REBECCHI-ALLEGRETTI-CIPRIANO-IDRIZOSKI-ANGELINI-FACCINI-SORPRESI– ALL-SALA-ATTR.BERGAMINI A.-DIRIGENTI CORAZZARI D.–BERGAMINI M.-CIPRIANO P.-ALLEGRETTI D.

Nella foto seguente, la formazione degli Scomed Bomporto Under 14:

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017