Mirandola, approvazione bilancio comunale: Fratelli d’Italia si astiene

MIRANDOLA- Nel voto all’ultimo bilancio preventivo del Comune di Mirandola, Fratelli d’Italia- forza di maggioranza a sostegno del sindaco Alberto Greco- si è astenuta.

Ecco il comunicato stampa esplicativo dell’astensione del consigliere Marian Lugli:

“E’ doveroso nei confronti dei nostri elettori e dei cittadini spiegare il perché: pur condividendo diverse mission dell’Amministrazione, tra queste anche la creazione di un gruppo comunale di Protezione Civile lanciata dall’assessore Forte, lamentiamo il fatto che una forza come Fratelli d’Italia, che ha contribuito alla vittoria e sostiene il sindaco, abbia dovuto apprendere dai giornali molte le scelte fatte.

Nel particolare, lamentiamo l’assenza di provvedimenti e di risorse stanziate per realizzare il programma elettorale, unico nostro obiettivo. Ci sono tanti punti su cui questo bilancio doveva agire. Con risorse e investimenti che invece non ci sono. Per noi le frazioni, in questo bilancio, sono abbandonate. A San Giacomo Roncole/Mortizzuolo non è stato stanziato nulla per i due parchi, come era stato promesso anche dalle precedenti amministrazioni. Nulla per le ciclabili di collegamento con Mortizzuolo, Quarantoli, al capoluogo, così come per via Borghetto a Cividale. Qui non sono stati messi in funzione i punti luce istallati da un anno e mezzo e nemmeno in via Imperiale zona Il Fiasco.

Avremmo voluto che si parlasse, anche in termini di risorse, di un progetto per coinvolgere direttamente le associazioni di volontariato per il verde e per i rifiuti. Una convenzione da far sostenere economicamente ad Aimag, che sulla raccolta non sta garantendo il servizio di qualità per cui è pagata.

Avremmo voluto un confronto sulla scelta, appresa invece dai social, di trasferire nello stabile dell’ex piazza Garibaldi una nuova biblioteca, invece della scuola, come era stato urlato in campagna elettorale, visto che una biblioteca, nel nuovo polo, c’è già.

Non abbiamo trovato nel bilancio soldi stanziati per lo smantellamento del campo rom e per una eventuale riqualificazione dell’area. Noi vogliamo una Mirandola attrattiva, europea, dei giovani e del volontariato. In questo bilancio si è persa l’occasione per farlo. Attendiamo dalla giunta il vero cambiamento urlato due anni fa”.