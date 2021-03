Mirandola, Barcaiuolo (Fdi): “E’ stata chiesta una nuova proroga per il punto nascita?”

MIRANDOLA- La Regione ha mandato al governo una nuova richiesta di deroga per il Punto Nascita dell’Ospedale di Mirandola?

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Michele Barcaiuolo (Fdi), che ricorda come “fra le motivazioni addotte a sostegno della concessione della deroga per l’ospedale Mirandola, si legge nella nota del Ministero, si riporta il fatto che negli anni precedenti al terremoto del 2012, il numero fosse superiore ai 500 parti l’anno. Non era infatti possibile valutarne stabilmente il trend perché le strutture non avevano ancora, nel 2017, riacquistato la piena funzionalità: nella risposta fornita dal Ministero alla richiesta di deroga era riportato, molto chiaramente, come la deroga, per l’Ospedale di Mirandola, fosse temporanea e limitata a due anni dalla data del documento”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere “se la Regione in questi mesi abbia proceduto a inviare al Ministero una nuova richiesta di deroga sul Punto Nascite di Mirandola, in quanto già scaduta la precedente e se, come espressamente scritto nel parere ministeriale, la Regione e il Comitato Percorso Nascita regionale abbiano effettuato quelle valutazioni sul punto nascite di Mirandola che costituiscono le basi sulle quali il Comitato Percorso Nascita nazionale deve formulare il parere definitivo sulle sorti dello stesso”.

Barcaiuolo interroga quindi l’Amministrazione regionale per sapere “qualora non abbia adempiuto ad alcuno dei precedenti doveri, i motivi della scelta”.