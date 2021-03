Mirandola, volontari Aquaragia: “Dette falsità: non facciamo propaganda politica”

Che all’attuale amministrazione leghista di Mirandola non importasse nulla dell’associazionismo, è ormai palese e ben evidente ma che un assessore si permettesse anche di dirlo pubblicamente durante un consiglio comunale, questo rappresenta il vuoto istituzionale assordante che aleggia sul comune più grande dell’Area Nord.

È successo giovedì 25 Febbraio a seguito dei diversi interventi dei rappresentanti dell’opposizione fra i quali quello della consigliera Francesca Donati del PD, incentrato sul tema dell’associazionismo, che ha posto l’accento sulla preoccupazione relativa alla chiusura di due centri aggregativi importanti come quello dell’Aquaragia e del Palafeste Comini senza che seguisse una manifestazione di interesse per la nuova assegnazione. Nel momento in cui ha preso la parola l’assessore Gandolfi si è assistito ad un intervento a dir poco spregiudicato e fuori luogo, infatti, senza mezze parole l’assessore ha detto che è un bene che certe realtà associative simpatizzanti con la sinistra vengano chiuse aggiungendo che, inoltre queste associazioni lasciavano considerevoli bollette non pagate nei mesi precedenti.

Come presidente dell’Associazione Volontari Aquaragia (AVA) che, nel 2019 con scadenza della convenzione il 31/12/2020, aveva dato vita al nuovo centro anziani all’interno del Palafeste Comini voglio fare chiarezza sulle falsità dette dall’assessore. A prescindere dall’appartenenza politica dei rappresentanti o dei frequentatori dell’ associazione, non si può accusarla di fare propaganda politica anche perché AVA stessa ha concesso l’utilizzo dei locali (la convenzione prevedeva il sub affitto ai fini di raccolta fondi per la gestione della struttura) a tutte le associazioni mirandolesi che ne facessero richiesta senza preconcetti legati ad appartenenza politica o religiosa purché rispettassero i principi della costituzione italiana.

Inoltre l’assessore Gandolfi ha fatto riferimento anche ad un buco economico lasciato da AVA a fine convenzione. Qui vorrei precisare anche perché l’accusa è estremamente grave: è vero che l’associazione non ha corrisposto al comune le quote di affitto degli anni 2019 e 2020 previste dalla convenzione pari a poco più di 7000 euro (tra l’altro mai richieste ufficialmente dal comune) ma è anche vero che il comune ha utilizzato la struttura nei mesi da Giugno a Settembre 2019 e 2020 per organizzare il centro estivo e le spese dei consumi (equivalenti a poco meno di 7000 euro) sono state pagate da AVA, l’intestataria dei contratti energetici.

A tal proposito, i primi di Gennaio, l’associazione ha inviato una richiesta al comune per proporre un pareggio tra spese di affitto ancora non corrisposte e suddetti costi energetici sostenuti, senza avere ricevuto ad oggi nessuna risposta. Per concludere, le parole dell’assessore Gandolfi sono ancor più inappropriate visto che, nonostante la situazione di emergenza e di alto rischio di contagio, AVA ha messo a disposizione i propri volontari dal Giugno del 2020 per il presidio dei varchi del mercato del sabato, consentendone così il regolare svolgimento in sicurezza. È ovvio che, alla luce della ufficiale considerazione dell’amministrazione sull’associazionismo mirandolese, tale disponibilità cesserà di essere garantita.

Luppi Davide, presidente Associazione Volontari Aquaragia