Novi, 21enne investito da un tir dopo essere sceso dalla corriera

NOVI DI MODENA – Un ragazzo di 21 anni, residente in paese, è stato investito da un tir nel tardo pomeriggio di martedì 16 marzo, a Novi. Il giovane, riporta la “Gazzetta di Modena”, come faceva abitualmente, è sceso dalla corriera e si stava dirigendo a piedi verso casa, percorrendo la Romana Nord, quando il camion lo ha travolto. Il 21enne è stato, poi, trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Le sue condizioni vengono definite “gravi”. In queste ore, inoltre, gli agenti della Polizia Locale Terre d’Argine stanno cercando di stabilire la dinamica dei fatti, ascoltando anche la versione del camionista alla guida del mezzo.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017