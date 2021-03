“Pandemia e nuova normalità” ciclo di incontri promosso da Unimore

MODENA- L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto e ha tuttora evidenti impatti su ogni aspetto della vita individuale, familiare e sociale, al di là delle implicazioni strettamente sanitarie. Il distanziamento fisico e sociale, il confinamento domestico, le restrizioni alla mobilità, il lavoro agile, la sospensione delle attività educative in presenza quali effetti “nocivi” inducono a lungo termine? In sei incontri online dal titolo “Pandemia e nuova normalità”, promossi dai docenti di Unimore Sandro Rubichi e Marco Vinceti e dalla Libera Università Crostolo: saranno affrontati diversi aspetti legati all’epidemia da coronavirus. Il primo appuntamento giovedì 25 marzo 2021.

Quali siano gli effetti indotti dalle restrizioni adottate per arginare l’emergenza pandemica da Covid-19 su percezioni, atteggiamenti, comportamenti, costumi e più in generale sulle relazioni famigliari e di comunità è tema ampiamente discusso, ma ancora non ben chiarito, anche in riferimento agli effetti “nocivi” a lungo termine provocati da tali mutamenti.

A fronte dell’ampio spazio dedicato dai mezzi di comunicazione a queste tematiche e alle conseguenze negative sul piano sociale, psicologico ed educativo, accanto a quello sanitario ed economico, molto più scarsi sono stati i momenti di riflessione e approfondimento su tali problematiche e sulle conoscenze realmente acquisite in merito dalla comunità scientifica. In particolare, molte rare sono state le occasioni di condivisione di tali problemi tra la comunità scientifica e la comunità locale, anche a causa di oggettive difficoltà organizzative specie se in presenza.