Ravarino, l’Amministrazione comunale sbarca su Youtube

RAVARINO- In questo difficile momento di crisi sanitaria, la pandemia da Covid-19 ha costretto tutti a un cambio drastico delle abitudini di vita: la rete si conferma, soprattutto oggi, un luogo prezioso di informazione e aggregazione.

L’Amministrazione di Ravarino ha scelto proprio di ripartire dalle infrastrutture digitali e, combinando la volontà di ridurre gli incontri in presenza (privilegiando quelli a distanza) e mantenere attivo il rapporto con la comunità, ha optato per un importante “update”: la creazione di un canale di streaming on line su YouTube ( la piattaforma web che consente la condivisione e la visualizzazione in rete di contenuti multimediali).

Lo scopo è quello di “utilizzare gli strumenti di comunicazione resi disponibili dalle nuove tecnologie per fornire una migliore informazione sull’attività e sui i servizi comunali”.

Il Comune di Ravarino può già contare su una pagina Facebook istituzionale e “la creazione di un canale di streaming on line quale YouTube”– precisa l’Amministrazione- consentirebbe la condivisione dei contenuti di Comune su entrambi i social-media, realizzando quindi un sistema di comunicazione integrato e consentendo così ai cittadini di restare sempre più facilmente informati sui servizi erogati dal Comune”.

