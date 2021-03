Sanità nella Bassa, Cavazzoli (FdI): “Disastro causato dalla sinistra di potere”

FINALE EMILIA – Il consigliere comunale di Finale Emilia e consigliere Ucman Giorgio Cavazzoli, di Fratelli d’Italia, è intervenuto con un post sul proprio blog riguardo ad alcuni problemi evidenziati dalla sanità della Bassa modenese, quali il punto prelievi non ancora attivato a Camposanto e la sostituzione del dott. Serafini, medico di famiglia andato in pensione a fine 2020 e non ancora sostituito:

“Il consigliere regionale Michele Barcaiuolo è intervenuto sul punto prelievi ancora non attivato a Camposanto. Stessa sorte ebbe il punto prelievi a Massa Finalese! Non più tardi di gennaio/febbraio, insieme al dr. Andrea Serafini, medico di famiglia andato in quiescenza a fine ottobre 2020, abbiamo raccolto più di 200 firme di cittadine e cittadini di Massa Finalese per sollecitare una soluzione riguardante la sostituzione del dottore andato in pensione con altro professionista – anche pro tempore….. L’Ausl ha convocato il sindaco ed il vice-sindaco di Finale Emilia a fine gennaio prospettando due soluzioni: siamo ancora in attesa di risposta. Basta essere presi in giro da questi burocrati!”