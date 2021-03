Soliera, tentato furto al centro commerciale, ladri messi in fuga dall’allarme

SOLIERA – Tentato furto, nella notte tra il 19 e il 20 marzo, al centro commerciale “Le Gallerie” di Soliera. I ladri, riporta Modena in diretta, hanno utilizzato un furgone come ariete per sfondare la cancellata, ma il suono dell’allarme, probabilmente collegato alle forze dell’ordine, li ha messi in fuga. I malviventi, dopo il fallimento del loro piano, hanno, quindi, abbandonato il furgone nelle vicinanze del centro commerciale, dove è stato ritrovato dai Carabinieri, che ora stanno indagando sull’accaduto.

