Venerdì 5 marzo videoconferenza sul tema superbonus nei condomini

L’opportunità è ormai nota da tempo: come ricorda Cna Modena, attraverso una nota stampa, il Superbonus rappresenta un’occasione unica per riqualificare il patrimonio immobiliare. Il vantaggio non è solo per i proprietari, ma per l’ambiente, per l’economia e per la città. Nonostante ciò, i metodi per poterne usufruire e gli approcci operativi non sempre risultano chiari, né ai cittadini né agli addetti ai lavori. Per questo CNA e ANACI hanno organizzato per venerdì 5 marzo alle 10 un incontro che ha lo scopo di individuare un approccio di attuazione dei lavori che possa essere condiviso da tutti gli attori coinvolti nel Superbonus. Argomenti dell’iniziativa saranno l’importanza dell’inquadramento tecnico e i profili di responsabilità per le figure professionali coinvolte. I lavori termineranno con un una tavola rotonda a cui parteciperanno diversi ingegneri, geometri e periti industriali. La partecipazione all’evento darà diritto a crediti formativi per amministratori di condominio, architetti, geometri e periti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017