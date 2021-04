Al via la campagna del CAAF CGIL per la compilazione del 730

È iniziata la campagna del CAAF CGIL Emilia-Romagna per la compilazione del modello 730/2021. Tutte le sedi del CAAF, presenti in ogni provincia della regione, sono operative, pronte a ricevere gli iscritti e i contribuenti su appuntamento per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Coloro che sono già clienti del CAAF CGIL possono collegarsi al portale dei servizi online (CGILONLINE) e prenotare, modificare l’appuntamento ma anche inviare i documenti utili ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Da quest’anno infatti, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Caaf Emilia-Romagna, registrandosi al portale Cgilonline (www.cgilonline.it), è possibile compilare la dichiarazione dei redditi senza recarsi presso l’ufficio. Per maggiori informazioni si può consultare il sito del Caaf (www.caafemiliaromagna.com), oppure contattare le sedi territoriali per le informazioni necessarie. Causa l’emergenza sanitaria Covid 19 molte aziende della regione hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dai decreti governativi (cassa integrazione ordinaria, speciale o in deroga, fis, ecc.): i lavoratori e le lavoratrici che ne hanno usufruito sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi qualora siano stati pagati direttamente da Inps. L’Inps non invierà agli interessati la Certificazione Unica 2021 ma il Caaf Cgil Emilia Romagna, se a tal fine delegato, è in grado di recuperarla.

Inoltre, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile controllare la corretta applicazione da parte del datore di lavoro del bonus “80 euro”, cessato a fine giugno, e del trattamento integrativo o ulteriore detrazione entrati in vigore a luglio 2020 ed eventualmente recuperare le somme spettanti e non riconosciute.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017