App “Io” e “PagoPa”: webinar per spiegare cosa sono e come funzionano

La app “Io” e “PagoPa” sono al centro, mercoledì 21 aprile alle 17, del nuovo corso online per tutti organizzato da Laboratorio Aperto di Modena con Ancescao (Associazione nazionale centri sociali, comitati anziani e orti). L’incontro rientra nella serie di webinar “Cittadini digitali”, ciclo sviluppato per organizzare incontri utili e accessibili anche per gli anziani, chiamati nella vita quotidiana e nello svolgimento di pratiche a misurarsi col digitale. La app “Io e “PagoPa” sono, infatti, due modalità smart per interagire in modo semplice e sicuro con servizi pubblici locali e nazionali, direttamente da smartphone.

Il quinto webinar, come i precedenti, si svolge online su piattaforma digitale Zoom con Fabio Cassanelli, consulente in sicurezza digitale e co-fondatore di Argo Business Solutions Torino. Il conduttore della lezione, della durata di un’ora circa, spiegherà come fare a scaricare la app “Io”, come si fa il login, e come utilizzarla per usufruire dei vari servizi (fra cui il cashback). La seconda parte del webinar sarà su PagoPA, il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Iscrizioni a www.tuprenotalo.com/it/event/ cittadini-digitali-modena–io- e-pagopa . Nel successivo e ultimo webinar del ciclo, mercoledì 28 aprile alle 17, si spiegano Registro Elettronico e Google Classroom, in una lezione dedicata alla scuola e agli strumenti digitali necessari in questo periodo di Didattica a distanza e non. Iscrizioni online al link https://www.tuprenotalo.com/ it/event/cittadini-digitali- modena–registro-elettronico- e-google-classroom . Informazioni online sul sito web www.laboratorioaperto.modena. it o sulla pagina Facebook (www.facebook.com/ laboratorioapertomodena ).

