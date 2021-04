Bomporto, le iniziative per la Festa della Liberazione

BOMPORTO – Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, il Comune di Bomporto non rinuncia a celebrare la Festa della Liberazione, con la tradizionale posa delle corone presso i sei cippi presenti a Bomporto, Solara e Sorbara, in memoria del sacrificio dei caduti.

Sabato 24 aprile, a partire dalle 11.30, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune, il sindaco di Bomporto, Angelo Giovannini, e il presidente dell’ANPI comunale, Walter Sala, renderanno omaggio ai monumenti commemorativi sparsi sul territorio comunale, a partire dalla facciata del Municipio storico recentemente restaurato e dal monumento di via Ravarino-Carpi, proseguendo a Solara nel parchetto di via 1° Maggio e piazza Marconi, infine Sorbara, prima nella Pieve di Sant’Agata, poi in piazza Pertini.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, tutte le tappe si terranno senza la presenza di pubblico, ma la cerimonia sarà trasmessa dalle 11.30 in diretta sulla pagina Facebook Angelo Giovannini – sindaco di Bomporto.

