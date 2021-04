Bomporto, sede comunale restaurata: fissata per il 2 giugno la cerimonia di inaugurazione

BOMPORTO- In seguito agli eventi sismici del maggio 2012 e alla successiva alluvione del 2014, la sede municipale del Comune di Bomporto (in via per Modena 7) è stata dichiarata inagibile, comportando il trasloco temporaneo di tutti gli uffici in piazza Matteotti 34.

Nel 2018 è stato poi approvato il progetto esecutivo e avviato il cantiere che si è concluso nel mese di febbraio 2021 con il rientro di tutti gli uffici alla sede originaria.

“ La sede storica del Comune di Bomporto– si legge nel verbale di deliberazione della Giunta comunale– rappresenta il cuore della vita civica della comunità e un punto di interesse riconoscibile e riconosciuto della storia del territorio”.

L’Amministrazione ha quindi pensato all’inaugurazione dell’edificio come a un momento di condivisione pubblica, fissando la data al due giugno 2021 (quando la diffusione del Covid-19 auspicabilmente sarà ridotta e la normativa in materia di contenimento sarà favorevole all’organizzazione di eventi di tale portata).

Per la celebrazione della cerimonia istituzionale, è stata prevista la presenza di una banda musicale, l’invito di tutti i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito alla realizzazione del restauro e la realizzazione di un opuscolo commemorativo della storia della sede comunale, esplicativo dei lavori realizzati a seguito degli eventi sismici del 2012.

Verranno inoltre offerte al pubblico delle visite guidate gratuite del municipio, che ne illustreranno la storia e le peculiarità, dando così continuità a quanto iniziato lo scorso anno con le visite guidate della Pieve Matildica e della Chiesa di Bomporto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017