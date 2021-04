Hockey giovanile, Scomed Bomporto Under 14 sconfitti dalla capolista Riccione

BOMPORTO – I Scomed Bomporto Under 14 hanno dovuto cedere allo strapotere della capolista Riccione, contro la quale hanno dovuto competere domenica 18 aprile, nell’ambito del campionato regionale, che ha imposto ritmi di gioco al di là della loro portata. Da segnalare l’ottima prestazione del bomportese Emanuele Corazzari, in pista in sostituzione del portiere titolare, Parmeggiani, infortunato.

Questi i risultati della giornata :

SCOMED BOMPORTO-RICCIONE -2-8 (Per i Scomed Bomporto goal di :REBECCHI-CIPRIANO)

RICCIONE-SCOMED BOMPORTO- 11-2 (Per i Scomed Bomporto goal di :REBECCHI-ALLEGRETTI)

La formazione Scomed Bomporto Under 14: CORAZZARI E.-REBECCHI-BERGAMINI A.-TOMASINI-CORAZZARI R.-CIPRIANO-ALLEGRETTI-IDRIZOSKI-ANGELINI-SORPRESI-FACCINI -ALL.SALA-BERGAMINI

Dirigenti: Corazzari-Bergamini-Allegretti-Cipriano

Nella foto seguente, i Scomed Bomporto Under 14:

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017