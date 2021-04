In fiamme il tetto di un’abitazione, i Vigili del Fuoco trovano e salvano quattro uccellini

BAGGIOVARA – Nella mattinata di giovedì 22 aprile, poco dopo le ore 10, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a Baggiovara, in via Martiniana, a causa dell’incendio del tetto di un’abitazione. Nel corso delle operazioni di spegnimento dell’incendio, che ha procurato danni ingenti anche se non sono segnalati feriti, è stato ritrovato un nido con all’interno quattro piccoli uccelli. I piccoli, di specie non identificata, si legge nella nota dei Vigili del Fuoco, sono stati affidati ai volontari del “Pettirosso”.

Di seguito, alcune immagini:

