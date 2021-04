Mirandola, con la Ciclovia del Sole torna d’attualità il caso Plen Air

MIRANDOLA – Si è tenuta nella serata di lunedì 12 aprile la periodica riunione della consulta frazionale di Cividale. Alla presenza dell’assessore alle frazioni Fabrizio Gandolfi e dei consiglieri di maggioranza Dorothy Borellini (Lega) e Marian Lugli (Fratelli d’Italia), i rappresentanti della popolazione cividalese hanno interrogato l’amministrazione comunale in merito alla questione Plein Air. L’azienda, situata in Via Cavo, si occupa del riempimento con GPL di cartucce e bombolette, disponendo quindi al proprio interno di aree destinate allo stoccaggio del gas. Proprio rispetto all’eventualità di una fuga esterna della sostanza, la presidente della consulta Giuliana Porcelli ha sollecitato la giunta a promuovere una campagna informativa presso i residenti:

Plein Air è una realtà produttiva che opera con tutti i crismi di sicurezza, ma il rischio zero non esiste. La popolazione deve sapere esattamente come comportarsi in caso di fuoriuscita di sostanze tossiche, e l’amministrazione deve impegnarsi in questo senso. Al momento, le indicazioni sono limitate a due cartelli affissi in prossimità degli antistanti binari del treno e a Piazzale Bering, individuato come punto di fuga. Non basta: occorrerebbe spedire una lettera informativa ai residenti, moltiplicando l’affissione dei cartelli. Inoltre, l’azienda si trova nelle prossimità della Ciclovia del Sole, che presto sarà attraversata da tanti ciclisti, potenzialmente ignari dell’eventuale pericolo: occorre fornire loro istruzioni su come agire, qualora il gas si diffondesse.

Alla questione ha tentato di dare risposta l’assessore Gandolfi, proponendo la presentazione di una mozione in Consiglio Comunale:

Il problema mi sta molto a cuore, ma purtroppo il mio assessorato possiede solo alcune operatività. In effetti, l’installazione dei cartelli è prerogativa dell’assessore alla sicurezza. Ciò che però posso fare, è sollecitare i colleghi Lugli e Borellini a presentare una mozione in Consiglio Comunale, che auspico trovi la massima convergenza possibile. Rivendico comunque l’affissione della segnaletica in Piazzale Bering, operata da questa amministrazione: faremo lo stesso lungo la Ciclovia del Sole.

In effetti, l’inaugurazione del tratto nostrano della pista ciclabile che collega Verona a Bologna costituisce una notevole opportunità per Cividale, che dal percorso sarà attraversata. A questo proposito, il membro della Consulta Giorgio Cavazza ha sottolineato l’importanza di una corretta gestione dell’immondizia:

Occorre prevenire il degrado dell’area ciclabile. E’ fondamentale regolamentarne le attività , altrimenti si rischia la proliferazione di rifiuti e immondizie. Chiedo anche all’amministrazione di impegnarsi maggiormente nella cura dell’illuminazione e dei canali di scolo, che troppo spesso sono intasati e, quindi, conducono male le acque reflue.

Pronta la risposta di Gandolfi:

Ci stiamo impegnando per appaltare ad aziende la creazione di strutture ricettive lungo la Ciclovia del Sole. Questo percorso è una grande opportunità per il nostro territorio, va sfruttata. Per quanto riguarda i canali di scolo, siamo in contatto con il Consorzio di Burana, che si occuperà della risoluzione del problema.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017