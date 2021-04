Mirandola, il 25 aprile senza “Bella Ciao”, coi canti ottocenteschi e senza inno europeo: è polemica. Sia in piazza, che poi sui social, sono tanti i mirandolesi che hanno notato l’assenza della storica canzone partigiana. Dal centrosinistra si levano le critiche al sindaco leghista, definito “Un sindaco a “disagio”, evidentemente, che non ha ancora chiaro quale dovrebbe essere il suo ruolo, almeno quello istituzionale”: è il commento della consigliera comunale Pd di Mirandola Francesca Donati sulla cerimonia odierna per l’anniversario della Liberazione. Ecco la nota di Francesca Donati:

“Oggi, in piazza, il sindaco di Mirandola Alberto Greco ha perso l’ennesima occasione di dimostrare ai mirandolesi di essere primo cittadino di una comunità democratica e antifascista e non solo di una parte politica. Non so se voleva ridimensionare il significato del 25 Aprile, ma di sicuro ha ridimensionato se stesso. A parte il ridicolo siparietto della mancanza di un microfono (forse il sindaco pensava che i mirandolesi non si sarebbero presentati?) se ne è andato togliendosi la fascia, mentre la piazza spontaneamente intonava “Bella ciao”, perché il 25 aprile si suonano canti resistenziali e non canti dell’800 come avvenuto oggi, e non si dimentica (sarà un caso?) l’inno europeo. Un sindaco a “disagio”, evidentemente, che non ha ancora chiaro quale dovrebbe essere il suo ruolo, almeno quello istituzionale.

E domani, a parlare del giorno della Liberazione, sarà’ una guida turistica di Ferrara invece che uno storico o una autorità competente, forse no-vax o negazionista! Buon 25 aprile, Festa nazionale della Liberazione dal nazifascismo e festa della libertà degli italiani, anche di quelli che cercano di dimenticarlo, mentre si riempiono la bocca della parola libertà”.